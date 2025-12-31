Oristano, si ribalta con l’auto finendo in cunetta: fugge poi va al Pronto Soccorso

Spaventoso incidente nelle ore notturne sulla Statale 292, nei pressi del chilometro 125 a Donigala. Il conducente di una Bmw ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada terminando la corsa ribaltata in una cunetta.
Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale hanno trovato il veicolo vuoto: l’automobilista, infatti, si era già dileguato, lasciando l’auto sul posto.
L’uomo si è presentato solo più tardi al pronto soccorso di Oristano per ricevere cure. I detriti sono stati rimossi dal soccorso stradale dopo i rilievi di rito.
