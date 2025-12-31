Sanità, la Giunta regionale nomina i nuovi manager

La Giunta regionale ha ufficializzato la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna. L’Esecutivo ha approvato all’unanimità le delibere che formalizzano gli incarichi ai vertici delle Asl, delle aziende ospedaliero-universitarie e dell’Areus.

Le nomine arrivano al termine dell’iter previsto dalla normativa nazionale e riguardano professionisti selezionati dall’elenco nazionale dei direttori generali, istituito dal decreto legislativo del 4 agosto 2016. Gli incarichi avranno durata triennale e decorreranno dalla data di sottoscrizione dei contratti.

Alla guida dell’Asl 3 di Nuoro è stato scelto Francesco Trotta, mentre per l’Asl 4 dell’Ogliastra la direzione generale è stata affidata ad Andrea Fabbo. Grazia Cattina è stata nominata direttore generale dell’Asl 5 di Oristano, Antonio Spanò dell’Asl 6 del Medio Campidano e Paolo Cannas dell’Asl 7 del Sulcis. Per l’Arnas Brotzu la Giunta ha indicato Maurizio Marcias, mentre Vincenzo Serra guiderà l’Aou di Cagliari e Serafinangelo Ponti l’Aou di Sassari. Alla direzione dell’Areus è stato infine nominato Angelo Serusi.

Mancano ancora tre nomi per completare tutte e 12 le caselle. Asl Cagliari, Asl Sassari e Asl Gallura restano ancora vacanti e saranno formalizzate nei prossimi giorni, “per consentire la conclusione ordinata e completa di tutti i passaggi previsti” si legge nella nota dell’esecutivo. Con queste decisioni la Regione punta a garantire stabilità e continuità gestionale al sistema sanitario isolano, in una fase particolarmente delicata per la riorganizzazione dei servizi e il rafforzamento dell’assistenza sul territorio. Da capire se e quali ripercussioni ci saranno sulla tenuta della maggioranza, con le divisioni emerse nel Campo largo sulla questione.

