Villacidro, trovato con due telefoni rubati: 23enne denunciato per ricettazione

Si è conclusa con una denuncia per ricettazione la serata di un 23enne di Villacidro, intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il giovane, già conosciuto dalle autorità, è stato notato dai militari mentre sostava con fare sospetto nel centro cittadino a bordo della propria vettura.

L’intuizione dei carabinieri ha portato a una perquisizione del mezzo, che ha permesso di scoprire due smartphone — un iPhone 13 e un iPhone 11 — nascosti sotto un sedile. Gli apparecchi erano stati rubati lo scorso 28 dicembre durante un concerto a Cagliari. Grazie alle app di tracciamento e alla verifica dei codici seriali, i telefoni sono stati recuperati e riconsegnati ai proprietari.

