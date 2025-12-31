Iglesias, tentata violenza sessuale nel 2016: 56enne arrestato

L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato rintracciato ieri sera e, dopo i passaggi burocratici in caserma, è stato condotto nel carcere di Uta

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto un uomo di 56 anni, residente nella zona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cagliari.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per un episodio di tentata violenza sessuale risalente al 2016, avvenuto in un centro dell’Iglesiente.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato rintracciato ieri sera e, dopo i passaggi burocratici in caserma, è stato condotto nel carcere di Uta, dove dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it