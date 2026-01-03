Tragedia a Villasimius, in scooter contro un’auto: 19enne perde la vita

Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, le ferite riportate dal ragazzo si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimazione è stato vano

Una notte di svago si è trasformata in tragedia a Villasimius, dove un giovane di soli 19 anni è deceduto a seguito di un violento impatto stradale.

Il sinistro, avvenuto intorno alle 3:00 in via delle Palme, ha visto coinvolti lo scooter su cui viaggiava la vittima e un’autovettura. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, le ferite riportate dal ragazzo si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sul luogo del dramma hanno operato anche i Vigili del Fuoco per la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dei veicoli. I Carabinieri hanno avviato i rilievi tecnici per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it