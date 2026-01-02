Cagliari-Milan, le pagelle: a Kilicsoy manca solo il gol, male i subentrati

Il Cagliari perde 1-0 in casa contro il Milan dopo una gara che sembrava essere partita per il verso giusto. Primo tempo arrembante da parte degli uomini di Pisacane, che sprecano tanto mentre il Milan non si rende mai pericoloso. Ma nella ripresa è Leao a siglare il gol che vale la sconfitta casalinga per i sardi. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Primo tempo da spettatore. Nel secondo il Milan lo trafigge con una delle rarissime conclusioni vere di tutta la partita, lui è incolpevole. Bravo su Pulisic e su Modric nel finale.

Luperto 5,5: Leao lo mette in difficoltà in diverse circostanze, quando lui prova ad anticipare il portoghese. Fatica quando viene puntato.

Zappa 5: Sulla sua catena è agevolato inizialmente da un Estupinan soporifero, ma si fa cogliere malamente in controtempo sul gol dell’1-0 di Leao.

Rodriguez 6: Grande sicurezza, lo stop nell’ultima giornata non ha smorzato il momento di forma eccellente. Bravo a contenere la fisicità straripante di Loftus-Cheek rispetto al suo fisico più esile.

Obert 5,5: Lascia un po’ troppo spazio a Saelemaekers. Il suo è il lato dove il Milan affonda di più e Rodriguez deve fare gli straordinari. (60′ Idrissi 5,5: Ingresso che non apporta miglioramenti).

Palestra 6: Sciupa una grande occasione a inizio gara, poi però si conferma una spina nel fianco per gli avversari.

Prati 5,5: Si esibisce in due brutti tiri in porta nei primissimi minuti, poi qualche imprecisione di troppo in impostazione. Serve però un cioccolatino a Mazzitelli sul finale di primo tempo, che il collega di reparto non sfrutta. Male la posizione sul pallone che innesca l’assist per l’1-0 di Leao. (60′ Borrelli 5,5: Ingresso inconsistente, non tocca praticamente palla).

Mazzitelli 6: Buon lavoro in interdizione, ma sciupa una gran palla di Prati al 40′. Se la cava anche in situazioni di pressione nello stretto, dimostrando freddezza e visione di gioco. Sicuramente tra i giocatori in crescita. (83′ Cavuoti sv).

Adopo 6: Bravo in inserimento, ma poco cattivo come sul colpo di testa al 32′. Resta comunque il motore del centrocampo per gran parte della gara, spegnendosi nel finale.

Esposito 5,5: Nel primo tempo si vede poco se non per i tanti corner battuti. Nella ripresa il copione non cambia, ma l’infortunio al 65′ non ci voleva in ottica futura. (65′ Gaetano 5,5: Tentativi di imbucate vani e poche idee).

Kilicsoy 6: Gli avversari iniziano a prendergli le misure, ma lui si destreggia bene e con la palla tra i piedi non delude. Tra i più positivi nonostante la carenza di occasioni. (83′ Pavoletti sv)

Pisacane 6: Ottimo primo tempo, con la squadra subito propositiva e alta. Il Milan fa grande fatica e nei primi 45 minuti Caprile è inoperoso grazie alla solidità della gabbia che Pisacane cucisce su Leao e Modric. Nella ripresa il Milan la sblocca subito e il Cagliari è costretto a mettersi a inseguire, mandando a monte un piano tattico fin lì funzionante. I cambi questa volta non lo aiutano e alla fine deve arrendersi. Da parte sua però non ci sono errori evidenti.

