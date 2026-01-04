Sinistra Futura, mozione per Maduro: “Venezuela aggredito”

Il consigliere regionale di Sinistra Futura, Luca Pizzuto, interviene con una presa di posizione netta contro l’arresto del premier venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. In una nota, Pizzuto richiama la linea politica del movimento, da sempre “contro la follia del riarmo e l’economia di guerra”, espressa in precedenza anche in Consiglio regionale con il no all’ampliamento della Rwm a Domusnovas.
Secondo il consigliere, l’episodio rappresenterebbe “l’ennesima aggressione che arriva da chi si professa difensore della democrazia”. Nel mirino finiscono in particolare le grandi multinazionali del settore energetico, accusate da Pizzuto di mostrare “il volto predatore di chi non accetta che le risorse petrolifere possano appartenere ad altri popoli”. In questo scenario, Pizzuto invoca un’Europa capace di aprirsi al multilateralismo “riassumendo una funzione di pace oggi del tutto assente”.
Nel suo intervento, il rappresentante di Sinistra Futura ribadisce la condanna di ogni aggressione tra Stati. “Non possiamo non condannare questo gravissimo atto premeditato che finisce per frantumare il diritto internazionale. Un pensiero va a Maduro e alla moglie, sequestrati e portati via dal loro paese con pretesti futili”.
Sinistra Futura annuncia quindi la presentazione di una mozione in Consiglio regionale, “in modo che gli enti locali sardi esprimano la propria contrarietà per l’ennesimo atto di sopruso e di arroganza avvenuto nel mondo”.
“Non possiamo restare indifferenti: è giusto far sentire la propria voce per la Pace in tutta la Sardegna” conclude Pizzuto.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it