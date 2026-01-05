Il mezzo, guidato da un pensionato che viaggiava insieme alla moglie, ha impattato contro un albero prima di ribaltarsi all'interno di un'aiuola

Paura ad Oristano, auto sbanda colpendo un albero e ribaltandosi

Grande apprensione questa mattina a Oristano per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Poco dopo le 10, in via Palmas, una Fiat Punto è finita fuori controllo all’altezza delle strisce pedonali rialzate di piazza Abis.

Il mezzo, guidato da un pensionato che viaggiava insieme alla moglie, ha impattato contro un albero prima di ribaltarsi all’interno di un’aiuola.

Per estrarre i coniugi dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con cesoie elettriche per aprire l’abitacolo e affidare i due passeggeri alle cure del 118. Nonostante la dinamica spettacolare, non si registrano feriti gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it