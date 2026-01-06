Meteo Sardegna, torna il grande freddo: neve anche a bassa quota

Una vasta perturbazione di origine scandinava e polare sta per colpire il Mediterraneo, mettendo la Sardegna nel mirino

l clima primaverile di inizio 2026 ha le ore contate. Una vasta perturbazione di origine scandinava e polare sta per colpire il Mediterraneo, mettendo la Sardegna nel mirino di un brusco peggioramento.

Secondo gli esperti dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, l’instabilità inizierà a farsi sentire già da questa notte con le prime piogge. Dopo una breve tregua prevista per il 6 gennaio, le precipitazioni riprenderanno con forza, accompagnate da un crollo termico: lo zero termico scenderà sopra i 1000 metri sul Gennargentu, portando la neve.

Tra mercoledì 7 e giovedì 8, i fiocchi bianchi potrebbero raggiungere anche le zone collinari (tra i 600 e i 1000 metri), mentre il Campidano non supererà gli 8 gradi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it