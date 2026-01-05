La dea bendata bacia Oristano: vinti oltre 25.000 euro al Lotto

Il giocatore ha puntato sulla combinazione vincente su tutte le ruote, riuscendo nell'impresa di centrare contemporaneamente una quaterna, quattro terni e sei ambi

Il 2026 inizia sotto i migliori auspici per la Sardegna grazie al gioco del Lotto. L’estrazione di sabato 3 gennaio ha regalato un colpo straordinario a Oristano, dove un fortunato giocatore ha incassato oltre 25.000 euro. La cifra rappresenta il premio più alto registrato sull’intero territorio nazionale durante l’ultimo concorso.

La vincita è stata realizzata presso un punto vendita situato in Via Palmas. Con una schedina da appena 10 euro, il giocatore ha puntato sulla combinazione vincente su tutte le ruote, riuscendo nell’impresa di centrare contemporaneamente una quaterna, quattro terni e sei ambi.

Questa pioggia di premi ha permesso di scalare la classifica delle vincite giornaliere, portando la cittadina sarda alla ribalta delle cronache nazionali legate ai giochi di fortuna.

