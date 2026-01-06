Paura a Quartu, scooter si scontra con un’auto: giovanissima in codice rosso

Grave incidente stradale ieri sera in via Monsignor Angioni, a Quartu Sant’Elena. Per cause ancora al vaglio delle autorità, un’autovettura e uno scooter si sono scontrati frontalmente.
Ad avere la peggio è stata una ragazza di 15 anni che viaggiava sul ciclomotore insieme a un’amica. A causa di un serio trauma al bacino, la giovane è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari con assegnazione di codice rosso.
Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, dopo aver stabilizzato la paziente, ne hanno disposto l’immediato ricovero.
