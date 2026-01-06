Sassari, elettricista morto durante una manutenzione: ci sono 2 indagati

Svolta nell’indagine sulla tragedia avvenuta la mattina della vigilia di Capodanno nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari. Il Pubblico Ministero Giovanni Porcheddu ha iscritto due persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo per la morte dell’elettricista Ettore Garau.
Si tratta di Lorenzo Sale, titolare della ditta Teknika (datore di lavoro del 68enne), e di Pietro Vincenzo Murgia, a capo del Gruppo Dac Alimentare sardo, l’azienda che aveva commissionato gli interventi di manutenzione.
L’iscrizione è seguita all’esame autoptico, che ha confermato la morte per schiacciamento.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it