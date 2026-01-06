Nuovo ospedale San Gavino, Urpi: “Lavori quasi fermi, disinteresse dalla Regione”

"Sono molto preoccupato per la situazione della sanità nel Medio Campidano e per il disinteresse della politica regionale", aggiunge Urpi

Il consigliere regionale Alberto Urpi (Sardegna al centro 20venti) lancia un duro monito sulla gestione della sanità locale, puntando il dito contro l’avvicendamento ai vertici della Asl e la mancata riconferma del commissario Ibba.

Secondo l’esponente politico, questo cambio di rotta arriva in un momento critico, mentre le criticità strutturali rimangono ignorate. Urpi denuncia una pressione insostenibile sul pronto soccorso, aggravata dalla chiusura di altri centri del Sud Sardegna, e l’assenza del servizio di guardia medica in molte zone durante le feste. “Sono molto preoccupato per la situazione della sanità nel Medio Campidano e per il disinteresse della politica regionale nel nostro territorio”, dichiara il consigliere, sottolineando anche il paradosso dei posti Rsa, totalmente esauriti in loco ma disponibili altrove.

Sul fronte infrastrutturale, il quadro è altrettanto cupo. Il cantiere del nuovo ospedale è di fatto bloccato da contenziosi e burocrazia, mentre lo spostamento di 3 milioni di euro dal poliambulatorio di Sanluri viene giudicato una mossa insufficiente e dannosa per la Marmilla. Urpi conclude con un richiamo alla responsabilità: “Il cambiamento vero arriverà quando chi governa capirà che la sanità non si governa con la propaganda, ma con scelte serie e coraggiose”.

