Neve e gelo sulla Sardegna, tetti imbiancati nel centro dell’Isola

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta per rischio neve valido per l’intera giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, dalla mezzanotte fino alle 23.59. L’Isola è interessata dall’arrivo di un nucleo di aria fredda che sta determinando un sensibile calo delle temperature e precipitazioni diffuse, destinate ad assumere carattere nevoso a partire addirittura dai 400 metri di quota.

Secondo le previsioni, durante i rovesci più intensi la neve potrebbe spingersi temporaneamente anche a quote inferiori, in particolare sui settori settentrionali della regione. A destare maggiore preoccupazione sono però le basse temperature nelle zone interne, dove le condizioni favoriscono la formazione di ghiaccio al suolo, con conseguenti rischi per la viabilità e la sicurezza degli spostamenti.

La neve è già caduta in diversi comuni della Barbagia e del centro Sardegna. Belvì, Aritzo, Fonni e Seulo si sono risvegliati con tetti e strade imbiancati, offrendo scenari tipicamente invernali nel cuore dell’Isola. Le immagini diffuse dalle telecamere delle stazioni meteorologiche affiliate a Baku Meteo confermano il quadro previsto dagli esperti. Come indicato dai meteorologi e dagli ultimi bollettini regionali, infatti, l’ondata di freddo è arrivata puntuale subito dopo le festività.

L’allerta resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi, ma non si esclude una possibile proroga in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it