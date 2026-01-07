Dramma della solitudine a Bosa, uomo trovato morto in casa

Tragica scoperta nella serata di ieri a Bosa, dove un uomo di 64 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando l’ambulanza del 118 di Bosa ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer per un soccorso a persona. Da alcuni giorni, infatti, dell’uomo non si avevano più notizie.

La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Pietro Delitala per forzare il portone d’ingresso dell’abitazione. Una volta aperta la porta, i soccorritori e il personale sanitario si sono trovati di fronte al drammatico scenario: il 64enne era già deceduto e non è stato possibile fare altro che constatarne la morte.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Macomer per gli accertamenti di rito e il medico di guardia di Bosa, che ha ufficialmente certificato il decesso. Restano ora da chiarire le circostanze e le cause della morte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it