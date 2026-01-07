Nzola, l’attaccante rompe con il Pisa: il Cagliari può pensarci

L’esperienza di M’Bala Nzola al Pisa sembra ormai arrivata al capolinea. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante angolano è pronto a lasciare il club toscano, chiudendo anzitempo un’avventura durata meno di 6 mesi e mai realmente decollata.

Il futuro potrebbe riportarlo allo Spezia, in Serie B, società con la quale sono previsti contatti nelle prossime ore per valutare un possibile ritorno. Sullo sfondo, però, resta anche l’ipotesi del Cagliari, che in passato aveva già monitorato il profilo di Nzola senza mai affondare il colpo.

I rossoblù sono alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo l’infortunio di Belotti e, nonostante l’esplosione di Kilicsoy abbia rallentato la corsa a un centravanti, l’ipotesi Nzola potrebbe tornare d’attualità se le condizioni economiche dovessero rivelarsi favorevoli.

Il Pisa, infatti, è pronto a interrompere il prestito dell’attaccante, che tornerebbe alla Fiorentina fuori dal progetto. Un aspetto che, unito alle recenti stagioni opache del giocatore, potrebbe aprire margini di manovra anche sul fronte dell’ingaggio, rendendo l’operazione sostenibile per il club sardo.

A pesare sull’addio al Pisa sono soprattutto i numeri e gli ultimi episodi. Nzola ha realizzato appena 3 reti in 16 presenze in maglia nerazzurra. Nell’ultimo mese poi, 3 giornate di squalifica per una follia in campo e il rigore fallito contro il Como nell’ultima uscita ad accelerare una separazione ormai inevitabile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it