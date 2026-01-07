Arzachena, vasto incendio divampato in un deposito di termoidraulica

Un violento incendio ha colpito questa mattina la zona industriale di Arzachena, interessando un capannone in via del Lavoro. Il rogo, scoppiato intorno alle 9:30, ha avvolto un magazzino utilizzato per lo stoccaggio di materiali termoidraulici.
L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino ha evitato il peggio, impedendo che l’incendio si propagasse alle strutture adiacenti. Data la portata delle fiamme, si è reso necessario il supporto di un’autobotte giunta dal comando di Olbia.
Fortunatamente non si segnalano feriti o intossicati, mentre restano ancora ignote le cause che hanno innescato la combustione.
