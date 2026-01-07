Cagliari, c’è l’offerta per Nicolussi Caviglia: cifre e dettagli

Il Cagliari prova a chiudere il primo colpo in entrata (dopo il rientro di Sherri dal prestito al Frosinone) del calciomercato invernale per assicurarsi un nuovo innesto a centrocampo.

In cima alla lista dei rossoblù, con Brescianini che si avvicina sempre più alla Fiorentina, c’è il classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia, arrivato proprio a Firenze in estate dal Venezia.

Il Cagliari avrebbe proposto un prestito di 6 mesi a circa 500.000 euro con un diritto di riscatto, a giugno, intorno ai 5 milioni di euro con eventuale contratto per il giocatore fino al 2030. Nicolussi Caviglia può agire sia da regista davanti alla difesa ma anche come mezz’ala di manovra, abile sui calci piazzati e nelle verticalizzazioni per mandare in porta i compagni.

