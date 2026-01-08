La Sardegna si risveglia sotto la neve: distese bianche anche a bassa quota

Un risveglio tipicamente invernale quello odierno per la Sardegna, investita da una perturbazione nord-europea che ha portato aria polare e nevicate diffuse.

La neve non ha risparmiato né il Nord né il Sud dell’Isola: scenari fiabeschi si registrano sul Monte Limbara e a Tempio Pausania, così come sui massicci del Gennargentu (Fonni, Desulo, Tonara) e sulle alture di Macomer, Pattada e Osilo. Sorpresa anche nel Sarcidano, dove i fiocchi hanno raggiunto quote collinari coprendo i centri di Nurri e Villanovatulo.

Sebbene per oggi si preveda un lieve rialzo termico e un’attenuazione dei fenomeni, il forte vento di Maestrale continuerà a sferzare le coste, con mari agitati e rischio mareggiate.

