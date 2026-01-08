Regione Sardegna, per la Finanziaria l’obiettivo è l’approvazione a gennaio

La Finanziaria ha superato il primo scoglio istituzionale. La Terza Commissione (Bilancio) ha dato il via libera alla Manovra da quasi 11 miliardi di euro: il provvedimento è passato grazie al sostegno compatto del Campo largo, mentre l’opposizione di centrodestra ha espresso voto contrario.

Il testo, integrato dagli emendamenti della giunta e della maggioranza (mentre restano per ora esclusi quelli della minoranza), è pronto per il dibattito in Aula.

Salvo modifiche nel calendario che verranno stabilite domani dalla conferenza dei capigruppo, l’esame in Consiglio regionale dovrebbe iniziare martedì 13 gennaio.

