Boom influenza, Pronto Soccorso in affanno: “Casi lievi vanno curati a casa”

Con il rientro a scuola e la ripresa delle attività lavorative, si registra un netto incremento dei virus stagionali.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari segnala che un accesso su cinque al Pronto Soccorso è causato da sindromi influenzali.
Sebbene il monitoraggio sia costante, l’Aou invita la popolazione alla responsabilità: le forme influenzali non gravi devono essere curate nel proprio domicilio attraverso il consulto con il medico di famiglia, evitando di sovraccaricare le strutture d’emergenza dedicate ai casi più critici.
