Cremonese-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Il Cagliari di Fabio Pisacane scende oggi in campo, in trasferta contro la Cremonese dell’ex Davide Nicola, per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
Il match dello stadio Zini rappresenta, per entrambe, uno scontro diretto da non fallire per la permanenza nella massima serie italiana. La partita sarà trasmessa, alle ore 18:30, sulla piattaforma streaming Dazn.
Tra gli assenti in casa Cagliari figura ancora Zé Pedro che proseguirà il suo recupero al Crai Sport Center, il cui ritorno è previsto per la prossima gara. Assenti anche Rog e Deiola; convocato Sherri dopo il rientro dal prestito al Frosinone.
Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano; Kilicsoy, Borrelli.
