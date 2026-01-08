Forte vento e neve in Sardegna, alberi sradicati e linee della luce saltate

Forte vento e neve in Sardegna, alberi sradicati e linee della luce...

Ore di intensa attività per i soccorritori nel cuore della Sardegna. La neve, apparsa all’alba, ha lasciato rapidamente il posto a forti temporali e raffiche di vento che hanno messo in ginocchio la viabilità locale.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Macomer, Siniscola e Lanusei sono impegnate senza sosta per liberare le strade da alberi abbattuti e mettere in sicurezza pali della luce e linee telefoniche danneggiate.

Criticità si registrano anche nei centri abitati, dove il vento ha compromesso la stabilità di alcuni edifici, richiedendo interventi urgenti di consolidamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it