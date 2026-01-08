Le forze dell'ordine hanno rinvenuto circa 19 grammi di hashish, 850 euro in contanti, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico

La Maddalena, trovato con hashish, soldi e un coltello: minorenne in manette

Operazione antidroga dei Carabinieri della Stazione di La Maddalena nel pomeriggio di sabato 3 gennaio. Durante un pattugliamento in via Balbo, i militari hanno notato un giovane all’interno di un’area di sosta interrata.

L’ispezione dell’area, concentrata nei pressi di uno scooter, ha permesso di recuperare 19 dosi di hashish (circa 19 grammi) già pronte per la vendita. Oltre allo stupefacente, il ragazzo è stato trovato in possesso di 850 euro in contanti, un bilancino elettronico e un coltello a serramanico.

Su indicazione della Procura per i Minorenni di Sassari, per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

