Arbus, controlli dei Carabinieri anche con l’elicottero: identificate oltre 40 persone

Vasto dispiegamento di forze ieri nel centro abitato di Arbus e nelle zone rurali limitrofe. I Carabinieri della Compagnia di Villacidro, supportati dalle stazioni locali e dal Nucleo Radiomobile, hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio.

L’operazione è stata potenziata dall’intervento di un elicottero dell’11° Nucleo di Cagliari-Elmas, che ha sorvolato l’area per monitorare la viabilità e le zone periferiche di difficile accesso. Il bilancio parla di oltre 40 persone identificate e circa 30 veicoli ispezionati.

L’iniziativa rientra in un piano di sicurezza più ampio volto a contrastare i reati predatori e la guida in stato di alterazione.

