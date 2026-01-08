Olbia, sequestrati oltre 1000 capi d’abbigliamento con marchi contraffatti

Le festività appena concluse hanno visto un’intensificazione dei controlli nel centro di Olbia e nell’hinterland, culminati con il sequestro di un vasto assortimento di merce illegale.

La Guardia di Finanza ha recuperato un campionario completo che spaziava dalla maglieria sportiva di Stone Island e Moncler agli orologi Cartier e Patek Philippe, passando per pelletteria e foulard. Le indagini hanno permesso di deferire alla Procura di Tempio Pausania due soggetti che gestivano il traffico.

Se immessa sul mercato, la merce sequestrata avrebbe generato profitti illeciti per diverse migliaia di euro, alimentando la concorrenza sleale ai danni delle attività legali.

