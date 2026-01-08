Tragedia a Suni, auto fuori strada: muore un 56enne

Incidente mortale lungo la statale 292, nel tratto che attraversa il territorio di Suni, in prossimità del cimitero comunale. A perdere la vita è stato un uomo di 56 anni, residente nel paese, che stava percorrendo la strada in direzione Pozzomaggiore alla guida della sua Fiat Punto.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, che è uscito di carreggiata terminando la corsa fuori strada. L’impatto si è rivelato fatale. All’arrivo dei soccorritori del 118 non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it