Cagliari applaude l’Asd Alfieri, il Comune premia le atlete del volley

Mattinata all’insegna dello sport e dell’orgoglio cittadino nella Sala del Consiglio comunale di Cagliari a Palazzo Bacaredda, dove il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha premiato le atlete dell’Asd Pallavolo Alfieri. Una cerimonia simbolica ma significativa, pensata per riconoscere il percorso sportivo della squadra e il contributo dato alla promozione dei valori educativi e sociali dello sport.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ribadito il ruolo centrale dell’attività sportiva nella vita della comunità. “Lo sport è salute, inclusione, socialità, comunità e cultura” ha detto Zedda. Il sindaco ha inoltre ribadito la vocazione sportiva di Cagliari e l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento degli impianti esistenti, nella valorizzazione degli spazi pubblici e nella realizzazione di nuove strutture moderne e sicure, in continuità con il percorso avviato dal riconoscimento di Città Europea dello Sport nel 2017.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la vicesindaca Cristina Mancini, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, che hanno rivolto alle atlete parole di incoraggiamento e apprezzamento. L’Alfieri, reduce dalla promozione conquistata nella scorsa stagione, è attualmente impegnata nel campionato di Serie B1, dove rappresenta Cagliari con ambizione e spirito di squadra.

