Notizie Cagliari Cagliari applaude l’Asd Alfieri, il Comune premia le atlete del volley

Cagliari applaude l’Asd Alfieri, il Comune premia le atlete del volley

Il sindaco Zedda consegna alle ragazze dell'Alfieri una pergamena per i risultati sportivi e i valori rappresentati dalla squadra

Di
Redazione Cagliaripad
-

Mattinata all’insegna dello sport e dell’orgoglio cittadino nella Sala del Consiglio comunale di Cagliari a Palazzo Bacaredda, dove il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha premiato le atlete dell’Asd Pallavolo Alfieri. Una cerimonia simbolica ma significativa, pensata per riconoscere il percorso sportivo della squadra e il contributo dato alla promozione dei valori educativi e sociali dello sport.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ribadito il ruolo centrale dell’attività sportiva nella vita della comunità. “Lo sport è salute, inclusione, socialità, comunità e cultura” ha detto Zedda. Il sindaco ha inoltre ribadito la vocazione sportiva di Cagliari e l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento degli impianti esistenti, nella valorizzazione degli spazi pubblici e nella realizzazione di nuove strutture moderne e sicure, in continuità con il percorso avviato dal riconoscimento di Città Europea dello Sport nel 2017.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la vicesindaca Cristina Mancini, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, che hanno rivolto alle atlete parole di incoraggiamento e apprezzamento. L’Alfieri, reduce dalla promozione conquistata nella scorsa stagione, è attualmente impegnata nel campionato di Serie B1, dove rappresenta Cagliari con ambizione e spirito di squadra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE