Da Cagliari a Firenze per “Din Don Down” di Ruffini: Nora commuove i social | Video

Tanta emozione e qualche lacrima nell’incontro avvenuto a Firenze tra Paolo Ruffini e Nora, una spettatrice arrivata appositamente da Cagliari per assistere a “Din Don Down”, lo spettacolo teatrale dell’attore toscano realizzato insieme alla Compagnia Mayor von Frinzius, composta da attori con sindrome di Down.

Un momento intenso, condiviso dallo stesso Ruffini sui social, che in poche ore ha fatto il giro del web. Nel video, diventato rapidamente virale, Ruffini dialoga con Nora al termine della rappresentazione. Lei lo abbraccia e gli tiene la mano, mentre lui chiede se il lungo viaggio dalla Sardegna sia davvero valso la pena. La risposta della donna è un sì senza esitazione, pronunciato con il sorriso e gli occhi lucidi. A quel punto l’attore, visibilmente commosso, le regala un cuoricino di quarzo rosa e la stringe in un abbraccio che scioglie entrambi in lacrime.

Din Don Down è il nuovo progetto teatrale di Ruffini, che segue il successo di Up&Down. Lo spettacolo affronta il tema di Dio e della spiritualità tra comicità e riflessione. In tournée in tutta Italia, Din Don Down mette al centro l’inclusione, tema che ha toccato particolarmente Nora e che la stessa spettatrice sarda ha mostrato di avere tanto a cuore.

