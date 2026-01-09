La Ruota della Fortuna, Marco da Sassari è il nuovo campione

La Sardegna sorride grazie a Marco, concorrente originario di Sassari ma residente a Milano, che ha conquistato la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri sera, giovedì 8 gennaio, su Canale 5. Il quiz condotto da Gerry Scotti ha visto un cambio al vertice dopo una sola puntata: Silvia, campionessa uscente da Milano, ha infatti ceduto il titolo proprio al concorrente sardo.

Marco, responsabile amministrativo in un’azienda del settore telecomunicazioni, si è imposto nel corso del gioco grazie a una prestazione costante. Ad accompagnarlo in studio c’era l’amica Paola, testimone della sua serata vincente. Il bottino finale parla chiaro: 15.300 euro conquistati durante la partita, ai quali si aggiunge un premio speciale decisamente appetibile, un anno di spesa gratuita offerto da Lidl.

Complicato il gioco finale, dedicato al tema “Cena”. Marco non è riuscito a risolvere nessuna delle tre definizioni proposte, ma non ha cancellato la soddisfazione per il risultato complessivo. Il concorrente sassarese tornerà ora nella prossima puntata per difendere il titolo e tentare di migliorare ulteriormente la sua vincita. Intanto si è già tolto una grande soddisfazione.

