Maltempo in Sardegna, circa 200 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore

Alberi caduti e distacchi di elementi edilizi tra le principali criticità. Oltre 40 richieste ancora in gestione nelle sale operative regionali

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del fuoco in tutta la Sardegna a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando l’Isola. Nelle ultime 24 ore sono stati circa 200 gli interventi effettuati dalle squadre di emergenza, impegnate soprattutto nella gestione delle conseguenze del forte vento e delle condizioni meteorologiche avverse.

La maggior parte delle segnalazioni ha riguardato la caduta di alberi, con circa 60 interventi già portati a termine dai Vigili del fuoco delle diverse sedi regionali. Episodi che hanno provocato danni e disagi alla viabilità, rendendo necessari interventi rapidi per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Numerose anche le operazioni di messa in sicurezza di edifici e strutture. Sono stati infatti eseguiti 35 interventi per il distacco di elementi costruttivi come cornicioni, tegole e cartellonistica, resi pericolanti dal vento.

Nonostante il lavoro già svolto, restano ancora oltre 40 richieste di intervento in carico alle Sale operative dei Comandi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, che stanno coordinando l’invio delle squadre sul territorio in base alle priorità. Al momento non si segnalano persone o animali coinvolti.

Tra gli interventi più recenti, anche quello effettuato dalla squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro a Macomer, impegnata nella messa in sicurezza di un’area colpita dal maltempo.

