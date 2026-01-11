America’s Cup, la grande vela in Sardegna: il preliminare nell’Isola

La grande vela internazionale è pronta a fare ritorno in Sardegna. L’Isola ospiterà la prima regata preliminare della 38ª America’s Cup, l’evento che porterà all’assegnazione del trofeo a Napoli nel luglio del 2027. La Regione ha ufficializzato l’accordo che consentirà all’Isola di entrare per la prima volta nella storia della competizione più prestigiosa della vela mondiale.

Non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli, ma la tappa dovrebbe disputarsi con tutta probabilità a Cagliari, base operativa di Luna Rossa e da tempo considerata uno dei campi di regata ideali per condizioni di vento e logistica.

Le World Series dell’America’s Cup avevano solo sfiorato la Sardegna in passato. Un primo tentativo risale al 2020, quando l’evento fu cancellato a causa della pandemia. Una seconda occasione era prevista nell’ottobre del 2023, ma le regate programmate dal 12 al 15 furono annullate mesi prima, tra polemiche e tensioni tra la Regione e gli organizzatori neozelandesi, con lo spostamento delle gare a Jeddah, in Arabia Saudita.

La Sardegna era poi rimasta delusa dalla notizia dell’assegnazione della 38ª America’s Cup a Napoli, con una decisione che aveva creato anche una polemica politica. I preliminari in programma offriranno ora alla Sardegna l’opportunità di assistere dal vivo alle prime regate ufficiali e di tornare protagonista nel circuito internazionale. Il programma completo sarà presentato ufficialmente nel mese di gennaio.

