Maltempo in Sardegna, vento forte e disagi: prorogata l’allerta

La Sardegna fa i conti con una nuova ondata di maltempo caratterizzata da raffiche di vento che in alcune zone superano i 100 chilometri orari. La situazione, critica sin dalla notte, sta provocando disagi diffusi nei trasporti aerei e marittimi, oltre a numerosi interventi dei Vigili del fuoco. Sui rilievi dell’Isola la neve è tornata a cadere sopra i mille metri, con qualche spruzzata anche a quote più basse.

L’allerta della Protezione civile per venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte è entrata in vigore nelle prime ore della giornata. All’aeroporto di Alghero, due voli Ita Airways in arrivo alle 8.10 e alle 10.05 sono stati dirottati rispettivamente su Cagliari e Olbia a causa del forte maestrale. Nessuna criticità, invece, per le partenze dal Riviera del Corallo e dagli altri scali isolani.

Sul fronte marittimo, sono state cancellate tutte le corse odierne del traghetto Moby tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, in Corsica. La Delcomar ha invece dirottato, sia ieri che oggi, i collegamenti da e per Carloforte sul porto di Calasetta. Per il terzo giorno consecutivo, Moby e Tirrenia hanno deciso di far attraccare le navi della tratta Genova–Porto Torres nello scalo di Olbia, mentre Grimaldi ha confermato la regolare partenza del traghetto Cagliari–Napoli prevista per domenica 11 gennaio.

A Cagliari il forte vento ha causato la chiusura di via Giussani per la presenza di un albero pericolante. Il Ctm ha comunicato modifiche ai percorsi delle linee 8, 10 e 20. Il sindaco Massimo Zedda ha inoltre disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per oggi e domani fino alle 13.30, una misura adottata a tutela della pubblica incolumità in base agli ultimi bollettini della Protezione civile. I cimiteri resteranno comunque accessibili per le attività di ricezione delle salme e di polizia mortuaria.

Intensa l’attività dei Vigili del fuoco, in particolare nel Sassarese, dove sono già stati effettuati oltre 60 interventi per alberi e pali pericolanti, dissesti statici e operazioni di messa in sicurezza di edifici colpiti dalla caduta di tegole e calcinacci. Le squadre sono operative senza sosta sin dalla notte, con interventi documentati anche nell’area di La Maddalena.

Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per neve fino alle 23.59 di domani, domenica 11 gennaio. Le precipitazioni nevose interesseranno in particolare i rilievi al di sopra degli 800 metri, con condizioni ancora instabili sull’intera Isola.

