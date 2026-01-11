Notizie Cagliari Schianto all’alba a Cagliari, tre feriti

Lo scontro tra due auto è avvenuto nelle primissime ore della mattina tra piazza San Michele e via Is Maglias

Crediti foto: GalluraOggi

Brutto incidente stradale nella notte a Cagliari, dove due auto si sono scontrate violentemente all’incrocio tra piazza San Michele e via Is Maglias. Nell’impatto, avvenuto poco prima delle 6, sono rimaste ferite tre persone, i due conducenti dei veicoli e un passeggero.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei feriti in ospedale in codice rosso. Nessuno dei coinvolti sarebbe comunque in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia locale. All’origine dello schianto sembrerebbe esserci il mancato rispetto dello stop da parte di uno dei veicoli coinvolti.

