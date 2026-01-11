Basket, Dinamo Sassari travolta a Reggio Emilia: finisce 90-68

I biancoblù crollano contro una Reggiana più intensa e concreta: le assenze e una serata disastrosa al tiro pesano sul pesante 90-68 finale

Serata da dimenticare ieri per la Dinamo Sassari, che esce nettamente sconfitta dal PalaBigi contro Reggio Emilia. Il 90-68 finale fotografa una partita mai davvero in discussione, nella quale i sassaresi, falcidiati dalle assenze, hanno progressivamente perso contatto con gli avversari, complicando ora la corsa alle Final Eight di Coppa Italia, che fino a pochi giorni fa sembravano a portata di mano.

Coach Mrsic, costretto a rinunciare a Beliauskas per il riacutizzarsi di un problema fisico e a Zanelli per influenza, sceglie un quintetto iniziale composto da Buie, Johnson, Ceron, Thomas e McGlynn. Proprio McGlynn prova a tenere a galla il Banco di Sardegna nelle battute iniziali, firmando 6 punti nei primi minuti, ma la risposta di Reggio è immediata. I padroni di casa alzano l’intensità e puniscono in una serata nera dei biancoblù, che chiuderà con un pesantissimo 1 su 18 tiri da tre.

Già al termine del primo quarto il divario è evidente, con Reggio avanti 25-15. Nel secondo periodo il margine si allarga ulteriormente, con la squadra emiliana dominante a rimbalzo e capace di andare al riposo sul 46-31. La ripresa non cambia il copione. Alla mezz’ora il punteggio è già di 71-48 e l’ultimo quarto diventa una lunga attesa della sirena finale, che sancisce il massimo scarto sul 90-68.

Per Sassari McGlynn è il miglior realizzatore con 14 punti, seguito da Thomas a quota 13 e Mezzanotte a 9. Dall’altra parte Brown guida Reggio Emilia con 15 punti, seguito da Williams con 14. Ora per la Dinamo il cammino verso le Final Eight si fa in salita.

