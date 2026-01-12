Genoa-Cagliari, snodo decisivo per la salvezza: le ultime di formazione

Il Cagliari inaugura il girone di ritorno del campionato di Serie A con una trasferta dal peso specifico enorme: lo scontro diretto contro il Genoa allo stadio Ferraris. Una partita che vale molto più dei tre punti, con entrambe le squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione e separate in classifica da appena tre lunghezze.

I rossoblù sardi occupano attualmente il quattordicesimo posto con 19 punti, mentre il Genoa è quartultimo a quota 16, con un margine ancora ridotto sulla zona calda. Un successo dei liguri consentirebbe alla squadra di De Rossi di raggiungere il Cagliari, mentre un colpo esterno dei sardi rappresenterebbe uno strappo importante per allontanarsi dalle dirette concorrenti e affrontare con maggiore serenità il prosieguo della stagione.

Fabio Pisacane dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti. Non saranno disponibili i soliti Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola, mentre rientra tra i convocati Zé Pedro. Out anche Yerry Mina, fermato da un problema fisico accusato durante la rifinitura. Nonostante le defezioni, il tecnico rossoblù è orientato a schierare la squadra con il 3-4-2-1, affidandosi all’esperienza di Luperto al centro della difesa, con Zappa e Rodriguez braccetti. In mediana Mazzitelli è favorito su Prati, mentre davanti la qualità di Gaetano ed Esposito al servizio dell’unica punta Kilicsoy.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Obert, Palestra, Adopo, Mazzitelli; Gaetano, Esposito; Kilicsoy.

