Carbonia, droga e arma clandestina in casa: arrestato un 41enne

Operazione della Polizia di Stato nella frazione di Bacu Abis, a Carbonia, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato per l’ipotesi di reato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è scattato nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, con il supporto dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Carbonia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo. L’intervento è stato avviato sulla base di informazioni raccolte nel corso di precedenti attività investigative, che facevano ritenere l’indagato coinvolto in un’attività di spaccio condotta direttamente dalla propria abitazione.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto due involucri contenenti complessivamente 0,67 grammi di cocaina e 3,45 grammi di marijuana, oltre a 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e due bilancini di precisione. Nel corso dei controlli è emersa anche la presenza di un’arma clandestina: un manufatto artigianale composto da un tubo di fucile monocanna calibro 36, dotato di otturatore scorrevole.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato per la detenzione e fabbricazione dell’arma clandestina e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trasferito presso la Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

