Genoa-Cagliari 3-0, le pagelle: Rodriguez apre la porta, che errore Zito

Le nostre valutazioni dopo Genoa-Cagliari: Rodriguez ha sul groppone un primo tempo disastroso, mentre Luvumbo sbaglia l'occasione per il pari

Sconfitta severa per il Cagliari che perde 3-0 al Ferraris contro il Genoa. Male una difesa distratta, ma è tutta la squadra a non girare, con il gol dell’1-0 che apre gli interrogativi su un approccio leggero come contro la Cremonese. Le pagelle:

Caprile 5,5: Troppe imprecisioni sui rilanci, forse poteva azzardare l’uscita sul 3-0.

Luperto 5,5: Quando Vitinha lo punta lui fa fatica, ma tiene il duello. Poi cala anche lui con un reparto che questa volta proprio non sta in piedi.

Rodriguez 4,5: Grave l’errore che porta all’1-0 di Colombo. Entra malissimo, prende un giallo ingenuo ed esce al primo tempo. (46′ Idrissi 6: Ottimo ingresso il suo, al 70′ impensierisce Leali con un gran sinistro. Male sul 3-0 dove si perde Ostigard).

Obert 5: Ammonizione ingenua nel primo tempo su una palla persa in maniera troppo leggera. Nella ripresa si sposta al centro insieme a Luperto con l’uscita di Rodriguez, ma la sua prova non migliora, anzi.

Palestra 5,5: Centra una traversa clamorosa anche se a gioco fermo. Buono l’apporto offensivo nonostante parta indietro da terzino. Il problema è che spesso non è seguito dai compagni e anche le sue iniziative risultano sterili.

Prati 5,5: Gara da incontrista più che da regista e lui fa fatica a star dietro a Malinovskyi tra le linee.

Adopo 5,5: La mediana fa fatica a contrastare la qualità di Malinovskyi e la sostanza di Frendrup. Anche il francese è in affanno.

Mazzitelli 5,5: Gara non facile anche per lui, visto che il Genoa invece a centrocampo gioca una partita importante. Come i compagni di reparto si limita all’inseguimento e crea zero. (69′ Zappa 5,5: Entra ma non si nota).

Luvumbo 4,5: Buoni spunti alle volte, uno dei pochi a puntare l’uomo con efficacia. Ma è troppo timido quando al 54′ si lascia ipnotizzare da Leali in un uno contro uno che doveva essere concretizzato, soprattutto in un momento così decisivo della gara. Per il resto della gara comunque troppo poco, ed è un’altra occasione sprecata. (60′ Gaetano 5,5: Ingresso che non sposta nulla e anzi toglie profondità alla manovra).

Esposito 5,5: Leali gli nega il gol su una gran punizione. Ma il suo apporto in attacco non è consistente, nonostante sia tra i pochissimi a offrire pulizia nelle giocate. (69′ Borrelli 5,5: Purtroppo per lui appena entrato il Cagliari crolla, non certo per colpa sua, ma questo frena la manovra e a lui non arrivano palloni).

Kilicsoy 5,5: Nel primo tempo si fa vedere spesso, tra qualche giocata un po’ forzata e degli attacchi sul primo palo. Nella ripresa offre una gran palla di prima a Luvumbo che spreca. Resta comunque facile preda dei difensori che ormai gli hanno preso le misure.

Pisacane 5: Il Cagliari parte ancora male e ci vuole uno schiaffo di Colombo per rimettere i sardi in partita. Anche la difesa a quattro fa fatica nei primi minuti, quando Vitinha e lo stesso Colombo vincono spesso i duelli con Luperto e Rodriguez. La squadra riesce comunque a ricompattarsi, ma il secondo gol gli taglia le gambe e la panchina questa volta non offre nulla per migliorare.

