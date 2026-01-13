Sassari, furto al supermercato Eurospin: il ladro scappa con lo zaino pieno

L'intera sequenza del furto è stata interamente ripresa dalle telecamere del circuito di sicurezza, che hanno fornito una documentazione dettagliata

Un nuovo atto illecito ha scosso la tranquillità dell’Eurospin situato in via delle Conce a Sassari, dove un gruppo composto da tre individui è entrato in azione per sottrarre della merce. La dinamica, sviluppatasi velocemente tra le corsie, ha visto uno dei soggetti occultare diversi generi alimentari nel proprio zaino prima di dirigersi verso l’uscita.

Il tentativo di opposizione messo in atto dal personale di servizio non ha sortito gli effetti sperati: l’uomo, nonostante i tentativi delle addette alle vendite di impedirne la ritirata, è riuscito a divincolarsi con un gesto brusco e a dileguarsi rapidamente, facendo perdere ogni traccia.

Tuttavia, l’intera sequenza del furto è stata interamente ripresa dalle telecamere del circuito di sicurezza, che hanno fornito una documentazione dettagliata dell’accaduto.

