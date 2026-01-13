Meteo Sardegna, rilievi ancora innevati: nel weekend temperature in rialzo

L’inverno non allenta la morsa sulla Sardegna, dove i rilievi del Gennargentu e del Limbara continuano a essere ammantati di bianco. Il freddo pungente non sta risparmiando neppure le zone pianeggianti del meridione: a brevissima distanza da Cagliari, le temperature rurali sono crollate sfiorando lo zero termico.

Secondo le previsioni, il prossimo fine settimana dovrebbe concedere una breve tregua grazie all’allontanamento della perturbazione di origine scandinava verso i Balcani. Questo spostamento favorirà un lieve rialzo dei valori minimi, mentre le massime non subiranno variazioni significative. Si tratterà però di una parentesi temporanea, poiché i modelli meteorologici indicano l’arrivo di una nuova ondata di maltempo già nel corso della settimana successiva.

Le rilevazioni odierne di Sardegna Clima confermano scenari da brividi, in particolare nel cuore dell’Isola. Il primato del gelo spetta a Fonni, che ha registrato una minima di -5.2°C, seguita dai -2.5°C di Samugheo. Anche le vette della Gallura restano sotto lo zero, con il Limbara a -1.1°C. Valori negativi sono stati toccati in diverse altre località del Nuorese e del Sassarese, come Sadali, Dorgali, Buddusò e Ovodda. Il termometro ha segnato temperature prossime allo zero anche nell’Iglesiente e nell’entroterra cagliaritano, con San Sperate e Uta ferme a 0.6°C.

