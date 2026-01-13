Macomer, tragedia sfiorata nella ferrovia: bestiame bovino lungo le rotaie

L'allevatore responsabile degli animali è stato rintracciato e dovrà rispondere della violazione delle norme vigenti sulla tutela e la sicurezza

L’intervento risolutivo del Corpo Forestale di Macomer, avvenuto sabato 10 gennaio, ha scongiurato un possibile disastro sui binari della tratta Cagliari-Golfo Aranci. Durante un pattugliamento di routine in località Orovò, gli agenti hanno avvistato un gruppo di bovini che vagava liberamente lungo la linea ferroviaria tra Macomer e Abbasanta, creando una condizione di estremo pericolo per la sicurezza dei trasporti e dei passeggeri.

L’operazione si è svolta in un contesto ambientale proibitivo, sotto una violenta grandinata. Nonostante il maltempo, i Forestali si sono portati rapidamente sul punto critico e hanno allertato la Sala Operativa Regionale (SOR-1515). Quest’ultima ha immediatamente coordinato con Trenitalia la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto interessato, evitando che i convogli passeggeri previsti in quella fascia oraria potessero impattare contro il bestiame, con il conseguente rischio di deragliamento.

La messa in sicurezza degli animali è stata particolarmente laboriosa: il personale del CFVA, supportato dalla Compagnia Barracellare di Macomer, ha dovuto inseguire i quattro capi di bestiame su un terreno reso impervio dal fango e dalle precipitazioni. Dopo diverse ore, gli animali sono stati finalmente bloccati e spostati in una zona protetta, permettendo così il ripristino del traffico ferroviario.

L’episodio non rimarrà senza conseguenze legali: l’allevatore responsabile degli animali è stato rintracciato e dovrà rispondere della violazione delle norme vigenti sulla tutela e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

