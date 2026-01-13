Sestu, minacce e aggressioni fisiche alla moglie: 56enne allontanato dal paese

La donna, già nel 2025, aveva sporto denuncia ed era stata applicata la misura cautelare; ad inizio 2026 i fatti si sono reiterati

I Carabinieri della Stazione di Sestu hanno notificato oggi un inasprimento delle restrizioni giudiziarie a carico di un 56enne disoccupato e senza fissa dimora, già coinvolto in una delicata indagine per violenze domestiche. L’uomo era precedentemente destinatario di un ordine di allontanamento e del divieto di accostarsi alla vittima, misure rese necessarie per arginare una serie di gravi condotte persecutorie.

La vicenda ha origine da una querela sporta nel 2025 dalla coniuge dell’indagato. La donna aveva descritto un clima di oppressione protrattosi per anni, segnato da costanti intimidazioni, offese verbali e percosse, che avevano compromesso seriamente il suo equilibrio psicologico e generato un fondato timore per la propria vita. In risposta a tali riscontri, nel giugno dello scorso anno, la magistratura aveva imposto all’uomo di abbandonare l’abitazione familiare e di restare a debita distanza dai luoghi frequentati dalla moglie.

Tuttavia, all’inizio del 2026, la donna è stata costretta a rivolgersi nuovamente alle autorità, segnalando come il marito avesse ignorato sistematicamente i divieti imposti dal giudice. Gli accertamenti condotti dai militari hanno confermato le ripetute trasgressioni, portando a una nuova denuncia e alla sollecitazione di un provvedimento più rigoroso.

Valutata l’ostinazione dell’uomo e il persistere del pericolo, il Tribunale di Cagliari ha deciso di interdire formalmente al cinquantaseienne la permanenza nel territorio comunale di Sestu. Il divieto di dimora è stato reso esecutivo nella giornata odierna con la consegna dell’atto da parte degli uomini dell’Arma.

