Cagliari travolto dal Genoa, la sconfitta accelera il mercato

La serata del Ferraris si chiude con un pesante 3-0 per il Genoa e con più di un motivo di rammarico per il Cagliari, chiamato a interrogarsi più sui propri limiti che sulla superiorità degli avversari. Il match si è infatti indirizzato dopo appena 7 minuti, con un gol che ha avuto i contorni dell’ingenuità totale.

Lacune

Il centrocampo di Pisacane ha concesso troppo spazio a Malinovskyi, libero di verticalizzare per il taglio di Colombo che ha così firmato il suo quinto centro stagionale. Decisivo l’errore di Rodriguez, in ritardo nel tempo dell’intervento e incapace di chiudere sull’attaccante, che ha battuto Caprile a difesa schierata.

Quello incassato a Marassi è anche il quinto gol subito dal Cagliari nel primo quarto d’ora di gioco, il secondo consecutivo dopo la rete di Johnsen a Cremona. Un dato che certifica un approccio fragile alle partite e che deve far riflettere profondamente staff tecnico e dirigenza. La prestazione complessiva ha evidenziato difficoltà strutturali, aggravate da un attacco che fatica a incidere. L’episodio simbolo è il gol fallito da Luvumbo a inizio ripresa, quando a tu per tu con Leali ha calciato addosso al portiere, sprecando l’occasione per riaprire la gara.

Anche Kilicsoy, finora uno dei pochi segnali positivi, appare ormai ben più marcato dagli avversari, che hanno imparato a limitarne le giocate. Il miglioramento del giovane turco non basta quindi a risolvere i problemi offensivi di una squadra che ha bisogno di maggiori alternative. Il risultato di Marassi rischia così di avere effetti immediati anche sul mercato. A metà gennaio l’unico innesto resta Sherri, secondo portiere. Troppo poco per una squadra che ha bisogno di rinforzi in più reparti.

Mercato

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Cagliari si sarebbe inserito con decisione nella corsa per Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara, sul quale sono però vigili anche Genoa, Venezia e un club olandese. Restano inoltre aperte le piste che portano a Nicolussi Caviglia, Lovric e Asllani, con un’accelerata prevista già nelle prossime ore per quanto riguarda il primo. A proposito di mediana, il reparto vedrà la partenza di Rog, pronto a rescindere il contratto con sei mesi di anticipo. Possibili anche le uscite di Cavuoti e Di Pardo, che hanno mercato in Serie B, mentre è tutto fermo per quanto riguarda Luvumbo, che salvo sorprese resterà in squadra.

