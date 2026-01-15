Panico lungo la 131 all’altezza di Uras: mezzo pesante si ribalta

Il sinistro è stato innescato da un'avaria meccanica che ha interessato le ruote del veicolo; per fortuna, il conducente è uscito completamente incolume dall'abitacolo

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti lungo la Statale 131, nei pressi di Uras, dove un camion si è rovesciato all’altezza del chilometro 71. Il sinistro è stato innescato da un’avaria meccanica che ha interessato le ruote del veicolo; per fortuna, il conducente è uscito completamente incolume dall’abitacolo.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, la corsia di marcia verso Cagliari è stata provvisoriamente chiusa al transito. La circolazione è stata deviata sulla viabilità complanare: i veicoli sono usciti al chilometro 73, in corrispondenza dello svincolo per Terralba, per poi riprendere la Carlo Felice al chilometro 67.

Sulla zona sono intervenuti tempestivamente gli operatori dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale di Laconi, impegnati sia nell’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, sia nella gestione dei flussi automobilistici per ridurre i disagi.

