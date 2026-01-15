San Sperate, brutto scontro tra due auto: un conducente gravemente ferito

L'uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale con l'assegnazione di un codice rosso

Un grave scontro automobilistico ha richiesto l’intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco di Cagliari nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio. L’incidente si è verificato intorno alle 20:00 lungo la Strada Provinciale 5, nei pressi del centro abitato di San Sperate, coinvolgendo due veicoli per dinamiche ancora in fase di chiarimento.

La squadra di soccorso, inviata tempestivamente dalla sede centrale, ha dovuto operare con cesoie e divaricatori per liberare uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo, che presentava traumi di estrema gravità, è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale con l’assegnazione di un codice rosso.

Contestualmente alle operazioni di salvataggio, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’intera carreggiata per prevenire ulteriori rischi. Sul posto sono giunte anche le pattuglie delle Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la responsabilità del sinistro e hanno gestito la viabilità durante le fasi del soccorso.

