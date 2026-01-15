Sbarcati 65 migranti sulla costa sud della Sardegna: ci sono anche 4 minori

Lungo il litorale della Sardegna meridionale continua incessante il flusso di approdi. Nelle ultime ore, tra il pomeriggio di ieri e le prime luci di oggi, si sono registrati 65 nuovi arrivi, che vanno a incrementare il bilancio dei 34 migranti intercettati nel giorno precedente.

La distribuzione dei rintracci sul territorio è stata capillare: undici persone sono state individuate presso Capo Teulada, mentre a Sant’Antioco le autorità hanno fermato 19 migranti, tra cui figurano anche quattro minori e una donna. L’attività di vigilanza ha visto il coinvolgimento costante delle diverse forze dell’ordine: la Guardia di Finanza ha sorpreso altri 8 individui nel medesimo quadrante geografico, mentre i Carabinieri ne hanno bloccati cinque nel territorio di Teulada.

L’operatività è proseguita anche nella mattinata odierna, quando le Fiamme Gialle hanno intercettato un piccolo scafo con 16 passeggeri (quindici uomini e una donna). Infine, un ulteriore intervento della Capitaneria di Porto a Capo Spartivento ha portato al fermo di una seconda imbarcazione di fortuna con sei persone a bordo.

