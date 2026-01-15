Sport Cagliari, da Anjorin al ritorno di Sulemana: Prati può partire | Il...

Cagliari, da Anjorin al ritorno di Sulemana: Prati può partire | Il punto sul mercato

Intrecci di mercato in casa Cagliari per il centrocampo: dall'interesse per Anjorin al ritorno di Sulemana. Prati piace al Torino

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Anjorin, Sulemana, Prati - Instagram

Il Cagliari si muove concretamente sul mercato in questa sessione invernale di gennaio cercando di chiudere per uno o due rinforzi per il centrocampo di mister Pisacane.

L’ultimo nome sul taccuino del Ds Angelozzi è quello dell’inglese Tino Anjorin, di proprietà dell’Empoli ma in prestito al Torino con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Queste condizioni per il riscatto, a punto, non sono ancora scattate e dunque il giocatore risulta formalmente ancora un giocatore del club toscano. I rossoblù attendono affinché Anjorin possa definitivamente diventare granata per chiudere con il club di Cairo la trattativa.

L’altro nome caldissimo nelle ultime ore è quello di Ibrahim Sulemana: per lui sarebbe un ritorno dopo aver già vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2023/2024 sotto la guida Ranieri. Il centrocampista, di proprietà dell’Atalanta, non sta trovando particolare fortuna al Bologna e potrebbe fare così ritorno in Sardegna dove aveva messo in luce tutte le sue qualità diventando un perno importante nello scacchiere di Ranieri. I rossoblù sarebbero in attesa del via libera dei bergamaschi per riabbracciare il classe 2003.

Sul capito uscite balla il nome di Matteo Prati. Il centrocampista ex Spal, classe 2003, è particolarmente attenzionato dal Torino e dal nuovo ds Petrachi che vorrebbe regalare un nuovo play a Baroni dopo l’imminente uscita di Asllani e chissà, che proprio Prati, non possa rientrare in una trattativa per arrivae ad Anjorin sui ci si sta discutendo proprio in queste ore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE