Cagliari, da Anjorin al ritorno di Sulemana: Prati può partire | Il punto sul mercato

Il Cagliari si muove concretamente sul mercato in questa sessione invernale di gennaio cercando di chiudere per uno o due rinforzi per il centrocampo di mister Pisacane.

L’ultimo nome sul taccuino del Ds Angelozzi è quello dell’inglese Tino Anjorin, di proprietà dell’Empoli ma in prestito al Torino con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Queste condizioni per il riscatto, a punto, non sono ancora scattate e dunque il giocatore risulta formalmente ancora un giocatore del club toscano. I rossoblù attendono affinché Anjorin possa definitivamente diventare granata per chiudere con il club di Cairo la trattativa.

L’altro nome caldissimo nelle ultime ore è quello di Ibrahim Sulemana: per lui sarebbe un ritorno dopo aver già vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2023/2024 sotto la guida Ranieri. Il centrocampista, di proprietà dell’Atalanta, non sta trovando particolare fortuna al Bologna e potrebbe fare così ritorno in Sardegna dove aveva messo in luce tutte le sue qualità diventando un perno importante nello scacchiere di Ranieri. I rossoblù sarebbero in attesa del via libera dei bergamaschi per riabbracciare il classe 2003.

Sul capito uscite balla il nome di Matteo Prati. Il centrocampista ex Spal, classe 2003, è particolarmente attenzionato dal Torino e dal nuovo ds Petrachi che vorrebbe regalare un nuovo play a Baroni dopo l’imminente uscita di Asllani e chissà, che proprio Prati, non possa rientrare in una trattativa per arrivae ad Anjorin sui ci si sta discutendo proprio in queste ore.

