Neoneli, scomparso uomo di 50 anni: scattano le ricerche di Vigili del fuoco

C’è grande apprensione a Neoneli per la sorte di un uomo di 50 anni, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio. Il timore dei congiunti è cresciuto col passare delle ore: non vedendolo rincasare, i familiari hanno allertato le autorità soltanto nella tarda serata di ieri.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto intorno all’una del mattino, vedendo il dispiegamento congiunto delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Per ottimizzare le perlustrazioni e coprire in modo capillare il territorio, gli uomini del comando provinciale di Oristano, supportati dal distaccamento di Abbasanta, hanno stabilito nel centro abitato di Neoneli un’unità di comando locale (Ucl) che funge da centro di coordinamento per le squadre di ricerca.

Le operazioni di battuta dell’area circostante continuano ininterrottamente, nel tentativo di localizzare il cinquantenne nel minor tempo possibile. Per ora, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non sono stati resi noti ulteriori particolari relativi alle ultime ore dell’uomo prima che se ne perdessero le tracce.

