Cagliari, assurdo in piazza Matteotti: abbandonata una lavatrice

Cagliari si è svegliata con una sorpresa poco gradita in pieno centro: una lavatrice in piazza Matteotti, proprio di fronte a Palazzo Bacaredda. È ironica ma durissima la denuncia di Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che interviene sull’episodio dell’elettrodomestico abbandonato nel cuore della città.
“Non sappiamo se sia un’opera d’arte moderna, tanto cara alla sinistra radical-chic, oppure un nuovo servizio attivato dalle Politiche sociali del Comune di Cagliari per far fronte all’aumento considerevole dei senza fissa dimora” scrive il consigliere in una nota.
“L’altra ipotesi, che ci pare la più verosimile – prosegue – è che si tratti semplicemente di un rifiuto lasciato lì, diventato ormai l’emblema della gestione fallimentare di questa Giunta Zedda”. Secondo Meloni, l’episodio rappresenta solo l’ennesimo segnale di una situazione ormai fuori controllo.
“L’inarrestabile perdita del decoro urbano, l’aumento della sporcizia nelle strade e nelle piazze cittadine, il moltiplicarsi di situazioni di degrado sociale nei luoghi pubblici – conclude – dimostrano da un lato il marcato disinteresse del sindaco nella gestione della cosa pubblica, dall’altro, l’inadeguatezza dei suoi assessori che appaiono incapaci di gestire persino l’ordinaria amministrazione”.
