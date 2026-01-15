Mamoiada, trattore “fantasma” venduto sul web: truffatori denunciati

Si è conclusa con una doppia denuncia l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Mamoiada su una truffa online che ha colpito un residente del paese. L’operazione rientra nel più ampio impegno dell’Arma nel contrasto ai reati contro il patrimonio, sempre più spesso legati alle piattaforme digitali.

L’inchiesta ha preso avvio dopo la segnalazione della vittima, che aveva raccontato di essere stata convinta a effettuare più pagamenti per l’acquisto di un trattore pubblicizzato su internet. Nonostante il versamento di acconti per un totale di circa 1.360 euro, del mezzo agricolo non è mai arrivata traccia, così come si sono interrotti i contatti con i presunti venditori.

Attraverso accertamenti mirati e l’analisi dei movimenti di denaro, i militari sono riusciti a risalire all’identità di due persone, ritenute coinvolte nella vicenda. Le successive perquisizioni, eseguite nelle province di Latina e Pinerolo, hanno portato al sequestro delle carte utilizzate per ricevere le somme, considerate elementi utili ai fini probatori.

Conclusi gli approfondimenti, i due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Proseguono intanto le attività di prevenzione e informazione per arginare il fenomeno delle truffe legate agli acquisti online.

